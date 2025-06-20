وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، تعليقاً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف المرشد الإيراني، إنّ رد فعل روسيا في حال اغتيال إسرائيل لخامنئي بدعم أمريكي سيكون "سلبياً للغاية"، وقال: "لن نوافق على ذلك مطلقاً".

وحول الحديث عن تغيير النظام في إيران، أشار بيسكوف إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره، وأضاف: "يجب أن يكون هذا غير مقبول، وينبغي أن يكون من غير المقبول لأي شخص أن يتحدث عن هذا الأمر".

ولم يتطرق المتحدث الروسي في حديثه لما ستقوم به موسكو في حال اغتيال خامنئي، لكنه أكد أن "هذا سيؤدي إلى ظهور توجهات متطرفة داخل إيران، وعلى من يتحدثون عن ذلك أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فهم سيفتحون صندوق باندورا (كناية عن انطلاق الشرور)".

وحذّر بيسكوف من أن توسع الصراع بين الأطراف من شأنه أن يجعل الأمر أكثر خطورة، مشيراً إلى أن الوضع متوتر وخطير للغاية ليس فقط للمنطقة بل للعالم أيضاً.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1329 مصاباً، حتى صباح الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.