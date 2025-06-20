الهجمات على إيران
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"ردُّنا سيكون سلبياً للغاية".. الكرملين يحذّر إسرائيل من مغبة اغتيال خامنئي
حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف الجمعة إسرائيل من مغبة اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وأكد أن رد فعل موسكو سيكون "سلبياً للغاية".
"ردُّنا سيكون سلبياً للغاية".. الكرملين يحذّر إسرائيل من مغبة اغتيال خامنئي
بيسكوف حول موقف روسيا في حال اغتيال إسرائيل لخامنئي: رد فعلنا سيكون سلبياً للغاية، لن نوافق على ذلك مطلقاً / Reuters
منذ 13 ساعات

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، تعليقاً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف المرشد الإيراني، إنّ رد فعل روسيا في حال اغتيال إسرائيل لخامنئي بدعم أمريكي سيكون "سلبياً للغاية"، وقال: "لن نوافق على ذلك مطلقاً".

وحول الحديث عن تغيير النظام في إيران، أشار بيسكوف إلى أن هذا الأمر لا يمكن تصوره، وأضاف: "يجب أن يكون هذا غير مقبول، وينبغي أن يكون من غير المقبول لأي شخص أن يتحدث عن هذا الأمر".

ولم يتطرق المتحدث الروسي في حديثه لما ستقوم به موسكو في حال اغتيال خامنئي، لكنه أكد أن "هذا سيؤدي إلى ظهور توجهات متطرفة داخل إيران، وعلى من يتحدثون عن ذلك أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فهم سيفتحون صندوق باندورا (كناية عن انطلاق الشرور)".

وحذّر بيسكوف من أن توسع الصراع بين الأطراف من شأنه أن يجعل الأمر أكثر خطورة، مشيراً إلى أن الوضع متوتر وخطير للغاية ليس فقط للمنطقة بل للعالم أيضاً.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى في إيران ارتفع إلى نحو 639 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1329 مصاباً، حتى صباح الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية.

مصدر:TRT Arabi
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