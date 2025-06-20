وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن "مرحلة الصراع التي بدأت مع الهجوم الإسرائيلي على إيران زادت التهديدات لأمن المنطقة إلى أعلى مستوى"، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر حسابها على منصة إكس.

وحذر خلال الاتصال من أن هجمات إسرائيل على إيران، قد تضر بالمنطقة وأوروبا من حيث الهجرة واحتمال حدوث تسربات نووية.

وأكد الرئيس التركي أن السبيل لحل الخلافات النووية مع إيران هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن تركيا تبذل جهوداً لإنهاء الصراع وضمان الهدوء، وأن هذه الجهود ستستمر.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.