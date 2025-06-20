الهجمات على إيران
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بزشكيان: وقف إسرائيل غاراتها على إيران من دون شرط هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
شدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، على أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو أن توقف إسرائيل غاراتها "من دون قيد أو شرط".
بزشكيان: وقف إسرائيل غاراتها على إيران من دون شرط هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان / Reuters
منذ 10 ساعات

وقال بزشكيان على منصة إكس، إن بلاده كانت دائماً مع السلام، وأضاف: "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المفروضة في الوضع الحالي هو أن يوقف العدو غاراته من دون قيد أو شرط، وأن يكون هناك ضمان مؤكد لوضع حد لمغامرات الإرهابيين الصهاينة إلى الأبد، وإلا، فإن ردود أفعالنا على العدو ستكون أقسى وأشد إيلاماً وندامة".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها إيران الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 639 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1329 مصاباً، حتى الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلاً عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25، بينما أعلنت تل أبيب الجمعة، ارتفاع حصيلة الجرحى الذين وصلوا المستشفيات إلى 2517، بينهم 21 بحالة خطيرة و103 متوسطة، وفق بيان وزارة الصحة الإسرائيلية.

لكن مراقبين قالوا، إن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يرشح الإحصائية للارتفاع.

مصدر:TRT Arabi
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