ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نصّ القرار، الذي جاء فيه: "نظراً إلى الاستشهاد المشرف للفريق الشهيد محمد حسين باقري على يد الكيان الصهيوني البغيض، وبالاستناد إلى خدماتكم القيمة وتجاربكم العسكرية، أعيِّنكم رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

ووجّه خامنئي حديثه إلى موسوي قائلاً: "أتوقع منكم أداءً ثورياً يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، ورفع مستوى الجاهزية لدى القوات المسلحة والتعبئة الشعبية، وضمان الاستجابة الفورية لأي تهديد قد يستهدف نظام الجمهورية الإسلامية".

كان التليفزيون الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل رئيس الأركان محمد باقري، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي طال مواقع استراتيجية في طهران وعدة مناطق إيرانية.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران بمشاركة أكثر من 200 مقاتلة، في عملية حملت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وفي أول تعليق إيراني رسمي، توعَّد المرشد الأعلى علي خامنئي بالرد، قائلاً في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني إن "الهجوم لن يمر من دون رد ساحق يجعل العدو يندم على فعلته". وأضاف أن إيران "لن تتنازل عن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها".



