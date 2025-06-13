وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الوزراء بحثوا التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجمات على العاصمة الإيرانية طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يحدث أي تسرب إشعاعي في منشأة نطنز النووية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي غلام علي رشيد، وقائد سلاح الجو بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، و6 علماء نوويين.

وذكرت تقارير أن 78 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، فقدوا حياتهم وأُصيب 329 شخصاً خلال الهجمات الإسرائيلية على طهران، فيما قُتل 8 أشخاص وجُرح 35 آخرون في تبريز. وأعلنت إسرائيل أن هجماتها على إيران ستستمر لأيام أو لأسابيع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "سنواصل الهجمات حتى يُقضَى على التهديد".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حالة الطوارئ في البلاد، فيما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مشاركة أكثر من 200 طائرة حربية في الهجمات، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة.