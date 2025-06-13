الهجمات على إيران
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منها شكوى عراقية لمجلس الأمن.. تحركات عربية مكثفة لاحتواء التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية لإيران
تكثّفت الاتصالات والتحركات الدبلوماسية العربية، الجمعة، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران ورد طهران بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه تل أبيب.
منها شكوى عراقية لمجلس الأمن.. تحركات عربية مكثفة لاحتواء التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية لإيران
مساع عربية لتفادي التصعيد بالمنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران / AA
13 يونيو 2025

وشهدت الساعات الماضية صدور مواقف رسمية من السعودية وقطر ومصر والأردن والكويت والعراق وسلطنة عمان، أكدت ضرورة خفض التصعيد والعودة إلى الوسائل الدبلوماسية لحلّ الخلافات، فيما أعلن العراق تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية لأجوائه.

السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان أجرى اتصالاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ناقشا فيه ضرورة ضبط النفس. كما أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال اتصالات مع نظرائه في إيران ومصر والأردن والنرويج، إدانة الرياض للهجوم الإسرائيلي، محذرًا من تقويض جهود التهدئة.

قطر
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وسلطنة عمان وإيران، معبراً عن "قلق بالغ من التصعيد الخطير" ومؤكداً التزام الدوحة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

الإمارات وسلطنة عمان
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عبر اتصالات دولية، التطورات وسبل خفض التصعيد. كما تلقى سلطان عمان اتصالًا من رئيسة وزراء إيطاليا لمناقشة سبل احتواء التوتر.

مصر والأردن
وزير الخارجية المصري عبد العاطي أجرى اتصالات مع نظرائه في قطر وإيران، مجدداً رفض القاهرة للعدوان على سيادة الدول. من جهته، شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على ضرورة وقف التصعيد فوراً، فيما أكّد الصفدي أن المملكة "لن تسمح بخرق سيادتها أو استخدامها كساحة حرب"، وذلك خلال اتصالات مع إيران والعراق والكويت.

الكويت والعراق
وعبّر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا عن تضامن بلاده مع إيران، مجدداً رفض التصعيد. كما أعلن العراق تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد "الاعتداءات الإسرائيلية"، داعياً لردع تلك الانتهاكات وحماية أمن المنطقة.

فلسطين والخليج
أجرى حسين الشيخ اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، بينما دعا مجلس التعاون الخليجي، عبر أمينه العام جاسم البديوي، إلى وقف العدوان فوراً، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

مصدر:aa
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