الهجمات على إيران
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إيران تنذر سكان حيفا بوجوب الإخلاء.. وتل أبيب ترصد إطلاق صواريخ نحوها وتفعل صفارات الإنذار
أصدرت إيران اليوم الأربعاء تحذيراً لسكان مدينة حيفا الإسرائيلية بالإخلاء وفق ما نقل التليفزيون الرسمي، في اليوم السادس من الحرب بين طهران واسرائيل.
إيران تنذر سكان حيفا بوجوب الإخلاء.. وتل أبيب ترصد إطلاق صواريخ نحوها وتفعل صفارات الإنذار
بقايا صاروخ باليستي ظاهرة على الأرض قبل إجلائها من الموقع الذي عُثر عليها فيه، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل / Reuters
18 يونيو 2025

وقال التليفزيون الرسمي، "قبل بضع دقائق، صدر تحذير بالإخلاء للمستوطنين الصهاينة في حيفا لحمايتهم من الهجمات الصاروخية الإيرانية".

وعرض التليفزيون صورة للمنطقة المستهدفة مع نص بالعبرية مفاده: "رجاء غادروا المنطقة المعنية فوراً. في الساعات المقبلة، ستنشط القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في هذه المنطقة لمهاجمة البنية التحتية العسكرية للنظام الصهيوني".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، في وقت يتبادل الطرفان الضربات لليوم السادس. 

وقال الجيش في بيان، "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران في اتجاه أراضي دولة إسرائيل، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".

في غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى إثر إعلان رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران وفق بيان لجيش الاحتلال.

في السياق، ادعت القناة "12" العبرية تمكن جيش الاحتلال من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران في الرشقة الأخيرة.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتَعد كل من تل أبيب وطهران إحداهما الأخرى العدو الألدّ، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.


مصدر:TRT Arabi
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