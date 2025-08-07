وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أحمد الشرع، وبحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة دمشق.



وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والعالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن اللقاء يركّز على تقييم التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية والتنسيق الأمني.

وأفادت المصادر بأن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون من أبرز محاور المحادثات، إلى جانب بحث سبل تنشيط التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما سيجري تقييم مستوى التنسيق الأمني بين أنقرة ودمشق، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيما "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيان، اللذان تعدهما تركيا مصدر تهديد متصاعد لأمنها القومي، خصوصاً في شمال شرقي سوريا.

وأكدت المصادر أن الزيارة تأتي في إطار حرص أنقرة على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مشيرة إلى أن المحادثات ستتطرق أيضاً إلى التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال الشهور الأخيرة، والذي تعتبره تركيا عاملاً مهدداً لأمن واستقرار المنطقة.