تركيا
2 دقيقة قراءة
فيدان يعتزم زيارة مصر غداً السبت لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بشأن غزة
يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إجراء زيارة رسمية لمصر غداً السبت 9 أغسطس/آب 2025، ومن المتوقع أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.
فيدان يعتزم زيارة مصر غداً السبت لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بشأن غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / Reuters
منذ 19 ساعات

وذكرت المصادر أن أجندة مباحثات فيدان تشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية على رأسها الحرب في غزة، والتشاور بشأن خطوات عملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في المجالات كافة.

وفي ما يخص التعاون بشأن قطاع غزة ستجرى مناقشة آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، وتقييم الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إليها بشكل مستمر.

وفي المباحثات، سيؤكد الجانبان ممارسات إسرائيل الاحتلالية التي تمثل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليميين، وخطواتها الأخيرة نحو ضم غزة، إلى جانب  حل الدولتين، ومناقشة مخرجات المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو/تموز 2025، والذي شاركت فيه تركيا.

وعلى المستوى الإقليمي سيتناول اللقاء كذلك التحديات التي تواجه شمال وشرق إفريقيا ومنطقة الساحل، خصوصاً في ليبيا والسودان والصومال، إضافة إلى إمكانات إسهام البلدين في تعزيز الاستقرار الإقليمي في هذه المناطق.

اختيارات المحرر

أما على الصعيد الثنائي، وبالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فمن المتوقع مناقشة عقد الاجتماع الثاني لـ"مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" بين تركيا ومصر في عام 2026 برئاسة مشتركة من رئيسي البلدين، بعد أن عُقد الاجتماع الأول في أنقرة في 4 سبتمبر/أيلول 2024.

وكان فيدان قد زار القاهرة في 23 مارس/آذار 2025 للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة في غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

كما زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تركيا في 4 فبراير/شباط 2025، والتقى الوزيران في إسطنبول خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو/حزيران 2025 على هامش الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 8.8 مليار دولار، مع وضع هدف مشترك لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة، كما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 3.5 مليار دولار.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us