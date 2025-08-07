ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى وزيرَي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إذ تتجه الأنظار اليوم إلى اللجنة البرلمانية التركية في إطار سعيها لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

ويجتمع أعضاء اللجنة للمرة الثانية، وسيترأس رئيس البرلمان نعمان قورتولموش اللجنة، التي أُقرت إجراءات عملها ومبادئها بالإجماع في اجتماعها الأول.

وستقدم اللجنة إحاطات أولية حول عملية "تركيا خالية من الإرهاب".