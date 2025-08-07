تركيا
لجنة "التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية" البرلمانية التركية تعقد اجتماعها الثاني الجمعة
تعقد لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية البرلمانية، اجتماعها الثاني، الجمعة، سعياً لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".
ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى وزيرَي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إذ تتجه الأنظار اليوم إلى اللجنة البرلمانية التركية في إطار سعيها لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

ويجتمع أعضاء اللجنة للمرة الثانية، وسيترأس رئيس البرلمان نعمان قورتولموش اللجنة، التي أُقرت إجراءات عملها ومبادئها بالإجماع في اجتماعها الأول.

وستقدم اللجنة إحاطات أولية حول عملية "تركيا خالية من الإرهاب".

ودُعي إلى الاجتماع وزير الداخلية علي يرلي قايا، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وألقى وزير الدفاع التركي، كلمةً أمام اللجنة في برنامج عُقد برعاية البرلمان. وأكد أن خطواتٍ حثيثة تتخذ نحو "تركيا خالية من الإرهاب".

