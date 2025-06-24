تركيا
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الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالصناعات الدفاعية التركية، واصفاً قاعدة الصناعة الدفاعية في تركيا بأنها "كبيرة جداً".
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته / Reuters
24 يونيو 2025

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء خلال فاعلية عُقدَت في اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأشار روته إلى زيارته لعدد من شركات الصناعات الدفاعية التركية أواخر العام الماضي، معرباً عن إعجابه الكبير بما شاهده من تطور وإمكانات. وشدّد على أهمية ضمان ربط قاعدة الصناعات الدفاعية التركية بشكل وثيق مع بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي.

كما أكد ضرورة إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء في الحلف لتعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية. وانطلقت اليوم في مدينة لاهاي الهولندية قمة قادة دول وحكومات حلف الناتو، التي تستمر لمدة يومين.

مصدر:TRT ARABI
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الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
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