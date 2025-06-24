وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء خلال فاعلية عُقدَت في اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأشار روته إلى زيارته لعدد من شركات الصناعات الدفاعية التركية أواخر العام الماضي، معرباً عن إعجابه الكبير بما شاهده من تطور وإمكانات. وشدّد على أهمية ضمان ربط قاعدة الصناعات الدفاعية التركية بشكل وثيق مع بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي.

كما أكد ضرورة إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء في الحلف لتعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية. وانطلقت اليوم في مدينة لاهاي الهولندية قمة قادة دول وحكومات حلف الناتو، التي تستمر لمدة يومين.