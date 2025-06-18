تركيا
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أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر.. وتركيا مستعدة لمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي-الإيراني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوز منذ زمن طويل هتلر" من حيث ارتكاب جرائم الإبادة، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة وسوريا ولبنان واليمن، وصولاً إلى إيران.
أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر.. وتركيا مستعدة لمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي-الإيراني
أردوغان خلال كلمة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة / AA
18 يونيو 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، حيث شدد على أن بلاده تبذل أقصى الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي في المنطقة.

وأضاف أردوغان: "دماء المدنيين الذين قُتلوا والرضَّع والأطفال لطخت أيدي وجباه أولئك الذين ظلوا صامتين والذين يدعمون غطرسة إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل وسّعت نطاق عملياتها في المنطقة لتشمل اغتيالات وهجمات داخل الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أن أنقرة تتابع من كثب تطورات العدوان الإسرائيلي على إيران، وأن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب قصوى استعداداً لأي سيناريو محتمل.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أصبحت اليوم دولة ذات بنية دفاعية متطورة قادرة على حماية مجالها الجوي باستخدام أنظمة محلية الصنع، مؤكداً استمرار بلاده في تحقيق "الاستقلال الكامل" في الصناعات الدفاعية.

وانتقد الرئيس التركي صمت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أن أنقرة لا تسعى سوى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وستواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لتفادي اندلاع كارثة إقليمية أوسع.

وختم أردوغان بالقول: "مساعينا من أجل السلام صادقة، لكن لا نتردد في الرد اللازم على أي هجوم يستهدفنا"، مشدداً على أن جهود تركيا لوقف العدوان الإسرائيلي ستستمر خلال المرحلة المقبلة بكل الوسائل الممكنة.

ومنذ الجمعة، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلاً و1277 جريحاً، فيما تردّ طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة خلّفت نحو 24 قتيلاً ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام واشنطن إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي دعا خلالها طهران إلى "الاستسلام دون شروط".​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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