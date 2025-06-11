وفي أحدث الهجمات، قتل جيش الاحتلال سيدة وطفلين جراء قصف استهدف خيمتهم غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصدر طبي. وسبق ذلك، استشهاد 4 فلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المنطقة ذاتها، وفق ذات المصدر.

وقال المصدر الطبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق بقصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة، أفادت إدارة مستشفى العودة، في النصيرات بوصول 17 إصابة، بينها 7 سيدات، جراء قصف شنته طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعاً لمواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات في محيط ما يُسمى "حاجز نتساريم".

وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة المستشفى استقبال 5 إصابات أخرى نتيجة استهداف طائرة مسيّرة تجمعاً مدنياً في نهاية شارع جولس، بالنصيرات. وخلال ساعات النهار، قتل جيش الاحتلال 57 فلسطينياً وأصاب 363 آخرين، في إطلاق نار في أثناء انتظارهم المساعدات ضمن ما يعرف بـ"آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية"، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة عبر بيان أن "إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 224 شهيداً وأكثر من ألف و858 إصابة"، وذلك منذ 27 مايو/أيار الماضي.

واستهدف جيش الاحتلال فلسطينيين في أثناء انتظارهم المساعدات في مناطق برفح جنوبي القطاع، وقرب محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي، بانتشال طواقم الدفاع المدني 11 جثماناً لفلسطينيين استشهدوا خلال الليلة الماضية جراء قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من غزة، فيما قتل جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين، وأصاب عدداً آخر بقصف استهدف تجمعاً لمدنيين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق شهود عيان.

ودفعت إسرائيل الفلسطينيين بغزة إلى المجاعة، بإغلاق المعابر لأكثر من 100 يوم، في تجويع متعمد يمهّد لتهجير قسري، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبدأت في 27 مايو/أيار الماضي، توزيع مساعدات عبر جهة مدعومة منها ومن واشنطن، خارج إشراف الأمم المتحدة، التي ترفض الاعتراف بها. ويوزع الغذاء في "مناطق عازلة" جنوب ووسط غزة، وسط فوضى وتكرار إطلاق النار الإسرائيلي على الجائعين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

خسائر مستمرة للاحتلال بمعارك غزة

أُصيب عسكريان إسرائيليان، مساء الأربعاء، بجروح متوسطة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إثر استهداف دبابة كانت تقلهما بقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي"، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن "ضابطاً ومجنداً أُصيبا بجروح متوسطة جرّاء إطلاق قذيفة آر بي جي، على دبابة كانت تقلهما في خان يونس". وأشارت إلى أنه جرى نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى، دون أن تحدد اسميهما، فيما جرى إبلاغ عائلتيهما.

وفي وقت متزامن، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق "أبو شرخ" في منطقة "البطن السمين" جنوب خان يونس. ولم تعلن "القسام" تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو توقيتها الدقيق.

ويُعد هذا الاستهداف ثاني حادثة معلنة في خان يونس خلال ساعات، إذ أفادت القناة "13" العبرية، في وقت سابق من الأربعاء، بإصابة عسكريين إسرائيليين بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من مقاتلين فلسطينيين في المنطقة ذاتها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من الأربعاء، أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" شرق مدينة خان يونس. وأشارت إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية للإخلاء، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء انتشال جثتي أسيرين من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال عملية عسكرية للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وقال الجيش إن عملية انتشال جثتي الأسيرين "نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية، قتل 866 عسكرياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 424 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته. فيما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و844 عسكري، من ضمنهم ألفين و705 عسكريين منذ الاجتياح البري للقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.