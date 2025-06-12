الحرب على غزة
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رغم الفيتو الأمريكي.. الأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تُصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو الأسبوع الماضي ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن.
رغم الفيتو الأمريكي.. الأمم المتحدة تصوّت اليوم على قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة / Reuters
12 يونيو 2025

ويتوقع الدبلوماسيون أن يحظى القرار بتأييد أغلبية ساحقة من بين 193 دولةً عضواً في الجمعية، رغم الضغوط الإسرائيلية لمنع المشاركة.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة، كما يضمن دخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ويندد باستخدام التجويع أسلوبَ حربٍ ومنع المساعدات بشكل غير قانوني.

وزعم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن مشروع القرار "نص معيب ومجحف"، واعتبر الدعوة لوقف إطلاق النار "كذباً وافتراءً"، وحث الدول على عدم المشاركة في التصويت.

وصوّتت الجمعية العامة في مناسبات سابقة خلال عام 2023 على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية في غزة، لكنها لم تلق تجاوباً من تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT ARABI
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