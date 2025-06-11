وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) أطلقت صاروخاً على باحة منزل في بلدة بيت ليف".

وبشأن حصيلة الضحايا، قالت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان إن "الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح".

بدوره، ادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، أن "الجيش استهدف في بيت ليف أحد عناصر قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اخترقته إسرائيل نحو 3 آلاف مرة، خلّفت ما لا يقل عن 212 قتيلاً و507 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.