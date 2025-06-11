لبنان
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قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون، الأربعاء، بغارة إسرائيلية على إحدى بلدات قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
قتيل و3 جرحى بغارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية سابقة على ضاحية بيروت الجنوبية / Reuters
11 يونيو 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) أطلقت صاروخاً على باحة منزل في بلدة بيت ليف".

وبشأن حصيلة الضحايا، قالت وزارة الصحة اللبنانية عبر بيان إن "الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح".

بدوره، ادعى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، أن "الجيش استهدف في بيت ليف أحد عناصر قوة الرضوان" التابعة لحزب الله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اخترقته إسرائيل نحو 3 آلاف مرة، خلّفت ما لا يقل عن 212 قتيلاً و507 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
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