تركيا
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أنطاليا تستضيف الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى بين تركيا والعراق
تستضيف تركيا اليوم الأحد، الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، وذلك برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين.
أنطاليا تستضيف الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى بين تركيا والعراق
أنطاليا تستضيف الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى بين تركيا والعراق / AA
13 أبريل 2025


ويشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

ويشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.


ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث الخطوات العملية لتقوية التفاهم المشترك في مواجهة تنظيم PKK الإرهابي، خصوصاً في ضوء إعلان العراق السابق باعتباره “تنظيماً محظوراً“، مع تأكيد التطلعات التركية أن يُعلن الجانب العراقي تنظيم PKK رسمياً “منظمة إرهابية”.

كما ستجري مناقشة أصداء دعوة زعيم التنظيم الإرهابي عبد الله أوغلان لوقف إطلاق النار، وتداعياتها على المشهد الأمني في العراق والمنطقة.

ومن القضايا المطروحة كذلك، تجديد الالتزام المشترك بمكافحة تنظيمي داعش غولن الإرهابيان، والتشديد على أهمية اتخاذ العراق خطوات ضد أنشطة الأخير، خاصة ما يتعلق بمؤسساته التعليمية المزعومة.

وسيؤكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة التهديدات المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق الثنائي في ظل التطورات في سوريا والعدوان الإسرائيلي في المنطقة.

يُذكر أن هذه الآلية أُطلقت في عام 2019 بموجب تفاهم مشترك لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وجرى إحياؤها مجدداً عام 2023، إذ شهدت اجتماعاتها السابقة تحولات مهمة، أبرزها إعلان العراق رسمياً PKK تنظيماً إرهابياً محظوراً، وتوقيع مذكرة تفاهم شاملة من وزيري خارجية البلدين في أغسطس 2024 لتطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

مصدر:TRT Arabi
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