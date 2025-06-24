الهجمات على إيران
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مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
أصيب 3 آلاف و238 إسرائيلياً جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية التي نفذتها طهران رداً على عدوان تل أبيب عليها خلال 12 يوماً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فيما قالت صحيفة "هآرتس" إن 28 إسرائيلياً قتلوا في تلك الهجمات.
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
مبنى مدمر في موقع ضربة إيرانية على منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل / AFP
24 يونيو 2025

وقالت الوزارة إن 3 آلاف و238 إسرائيلياً أصيبوا بالهجمات الصاروخية الإيرانية بينهم 23 في حالة خطيرة و111 في حالة متوسطة.

وذكرت الوزارة أن معطياتها تغطي الفترة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري حتى صباح الثلاثاء.

وأضافت: "خلال الليل وصباح اليوم، وصل إلى المستشفيات عن طريق نجمة داود الحمراء وبشكل مستقل 116 مصاباً بينهم 3 إصابات متوسطة، و107 إصابات طفيفة، 5 حالات هلع، وحالة واحدة قيد التقييم الطبي، لم يُحدَّد وضعها بعد".

وأردفت: "منذ بدء عملية "الأسد الصاعد"، استقبلت المستشفيات عن طريق نجمة داود الحمراء وبشكل مستقل 3238 مصاباً بينهم 23 في حالة خطيرة، 111 في حالة متوسطة، 2933 في حالة طفيفة، 138 حالة هلع، و30 حالة لم يُحدَّد وضعها بعد".

وتابعت: "حتى الآن، جرى تسريح معظم المصابين، ويتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 99 مصاباً، بالإضافة إلى 109 مصابين في غرف الطوارئ".

ولم تشر وزارة الصحة إلى عدد القتلى ولكن صحيفة "هآرتس" قالت الثلاثاء، إن 28 إسرائيلياً قتلوا في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل -بدعم أمريكي- عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

مصدر:TRT ARABI
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مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
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