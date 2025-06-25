وأفادت السلطات في بيان بأنه "أُلقي القبض على إدريس علي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد رسول، الذين حاولوا استيراد معدّات لتنفيذ عمليات اغتيال في البلاد".

وأضافت أن المواطنين الثلاثة "حوكموا بتهمة (...) التعامل مع الكيان الصهيوني"، مشيرة إلى أن "الحكم نُفّذ فيهم صباح اليوم (الأربعاء) وشُنقوا".

والأحد الماضي، أعلنت السلطات القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن مجید مسیبي، الذي نقل معلومات عسكرية وأمنية "سرية"، إلى شخص يُعتقد أنه عميل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في إحدى دول الخليج، وحصل مقابلها على مبالغ مالية عبر العملات الرقمية.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردّت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.