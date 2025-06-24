وأعرب ترمب عن شعوره بـ"خيبة أمل" إزاء استمرار الهجمات بين إسرائيل وإيران.

وأضاف، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أن إيران وإسرائيل انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: "لست راضياً عن إيران لكنني حقاً لست راضياً عن إسرائيل".

وأشار إلى أن "إسرائيل وإيران تتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان".

كما قال في منشور على حساب تروث سوشيال: "إسرائيل، لا تلقي القنابل على إيران. إن فعلتِ ذلك فسيكون انتهاكاً جسيماً".

وطالب الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية بإعادة الطائرات الحربية "على الفور".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تستهدف إسرائيل -بدعم أمريكي- منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، فيما تردّ الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.