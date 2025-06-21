وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، بأن نحو 46 ألفاً من الطلبة في الضفة الغربية المحتلة، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين سيجتازون امتحان الثانوية العامة لهذه السنة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة أن طلاب غزة، ممن تمكنوا من مغادرة القطاع، يتوزعون على 37 دولة، 7 منها جرى التفاهم مع الجهات الرسمية على فتح قاعات امتحانات رسمية لتمكين الوزارة من عقد الامتحانات، وفي الدول الأخرى سيجري عقدها داخل مقرات سفارات دولة فلسطين وممثلياتها.

وأشارت الوزارة إلى أن "67 طالباً من طلبة الثانوية العامة حُرموا من التقدم للامتحانات جرّاء الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

كما أعلنت عن تأجيل انطلاق امتحان الثانوية العامة داخل مدينة القدس المحتلة، لنحو 3600 طالب وطالبة إلى يوم الاثنين المقبل.

فيما قالت إن امتحانات الثانوية العامة للقاعات الموجودة خارج مدينة القدس (خارج الجدار)، ستبقى كما هي حسب البرنامج المعلن، الذي يبدأ صباح اليوم.

في غضون ذلك، يواجه طلبة الثانوية العامة في محافظتي جنين وطولكرم، ظروفاً صعبة، بفعل استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وبناء على ذلك، قالت "وفا" إن وزارة التربية والتعليم "راعت اختيار مواقع قاعات الامتحانات بعيدة قدر الإمكان عن أماكن الاستهداف المتكرر".

وقدّرت الوزارة عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في طولكرم بنحو 3500 طالب، فيما بلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في محافظة جنين نحو 3034 طالباً.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، فإن 16 ألفاً و607 طلاب استُشهدوا وأصيب 26 ألفاً و271، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16 ألف و470، والذين أصيبوا إلى 25 ألفاً و374، فيما استُشهد في الضفة 137 طالباً، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 754.

وأشارت إلى أن 914 معلماً وإدارياً استُشهدوا وأصيب 4 آلاف و363 في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة الغربية المحتلة.