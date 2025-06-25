وأوضح البيان الختامي لقمة زعماء الحلف، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في لاهاي الهولندية، أن القادة جددوا التزامهم المادة الخامسة من ميثاق الحلف التي تتعهد بالدفاع الجماعي.

وذكر البيان، أنه في إطار مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية وخاصة تهديد روسيا طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب، يلتزم الحلفاء إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي السنوي على احتياجات الدفاع الأساسية على أن يجري تحقيق هذا الهدف تدريجياً بحلول عام 2035.

لكن عدداً من القادة الأوروبيين، من بينهم الزعيم الإسباني، حذّروا من صعوبة تحقيق هذا الهدف، معتبرين أنه "غير معقول".

في المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي بهذا "الانتصار العظيم للجميع"، وأبدى سروره بأن الحلفاء سينفقون "قريباً جداً" ما يعادل إنفاق الولايات المتحدة، وأكد "لطالما طالبتهم بالوصول إلى نسبة 5%، وسيصلون إليها، إنها نسبة هائلة... سيصبح حلف الناتو قوياً جداً معنا".

وأكد البيان التزام الحلف دعم أوكرانيا وأنه عند حساب الإنفاق الدفاعي للحلفاء سيجري احتساب مساهماتهم في دفاع أوكرانيا.

وأشار البيان الختامي إلى أن القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي عام 2026 ستعقد في تركيا.

والثلاثاء، انطلقت قمة دول "الناتو" في مدينة لاهاي الهولندية.