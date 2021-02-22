تَمكَّن الرشاش الثقيل PMT 7.62 تركي الصنع من اجتياز اختبارات الأداء بنجاح ليصبح جاهزاً للإنتاج المتسلسل.

وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير الأحد، اكتمال الاستعدادات لبدء تسليم السلاح وتوفيره للقوات التركية.

ويتميز PMT 7.62، المنتج بإمكانات تركية خالصة، بقدرته على إطلاق الرصاص بسرعة عالية وبشكل متواصل، بفضل سبطانته "ماسورته" سريعة التغيير.

ويتوافر السلاح الجديد بأربعة نماذج مختلفة، ستوفّر للقوات التركية تغطية نارية عالية ومتواصلة.

ويبلغ متوسط وزن الرشاش الجديد نحو 12كجم، كما يصل مداه إلى أكثر من 1200 متر.