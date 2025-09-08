واندلعت النيران على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة وسط تصاعد أعمدة الدخان، فيما حلّقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياهاً على سطحه وهُرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقاً أمنياً حوله.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو عبر تليغرام: "لأول مرة تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء هجوم للعدو"، مشيرة الى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا داخل المبنى.

وقال المتحدث باسم أجهزة الإغاثة بافلو بيتروف للتليفزيون: "جرى إخماد الحريق، لكن فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الهياكل ورشها بالماء لإعادة إصلاح المبنى والتثبت من أن كل شيء جيد".

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 810 مسيّرات و13 صاروخاً على أوكرانيا، مؤكداً اعتراض 747 مسيّرة وأربعة صواريخ منها.

كما طال الهجوم مناطق أخرى، متسبباً في سقوط خمسة قتلى إجمالاً، اثنان منهم في كييف، وأكثر من عشرين جريحاً، كما قتل شخصان آخران على الأقل في هجمات منفصلة، وفق السلطات الأوكرانية.

وفي كييف، ألحقت الضربات أضراراً بمبانٍ سكنية، وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو بمقتل شخصين، امرأة شابة وطفلها البالغ شهرين.

كما قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الاثنين، إن القوات الروسية هاجمت منشأة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة كييف.

وكتبت الوزارة على تطبيق تليغرام: "الهدف واضح: التسبب في مزيد من المشقة لسكان أوكرانيا المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس دون كهرباء أو تدفئة".

وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع.