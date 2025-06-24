وقالت القناة 12 العبرية إنّ "إيران أطلقت 11 صاروخاً على إسرائيل خلال الساعتين الماضيتين في خمس دفعات".

وأفادت بـ"مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 22 آخرين، بينهم 2 بحالة متوسطة و20 بحالة طفيفة، بسقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع".

وكانت القناة 12 قد أعلنت إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع، مشيرةً إلى تسجيل "دمار هائل" في موقع الهجوم.

كما ذكرت القناة ذاتها أن إسرائيلية أصيبت بجروح ناجمة عن صاروخ اعتراضي شمالاً.

وأوردت في وقت سابق أنه "جرى رصد دفعة خامسة من الصواريخ الإيرانية منذ فجر الثلاثاء".

جاء ذلك فيما "دوّت انفجارات وسط إسرائيل ناجمة عن اعتراضات صواريخ إيرانية"، وفق المصدر ذاته.

وتحدّثت القناة عن رصد إطلاق صاروخين على شمال إسرائيل اعترضتهما أنظمة الدفاع الجوي، مضيفة أنه جرى رصد صاروخ واحد باتجاه الجنوب.

ولاحقاً أفادت القناة بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي "حتى إشعار آخر".

من جانبها، أوردت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية تقارير عن سقوط صاروخ في منطقة النقب جنوب إسرائيل وإصابة مباشرة بمبنى في بئر السبع.

وجاء ذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في معظم أنحاء إسرائيل، وفق الصحيفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على منصة إكس أنه "جرى رصد إطلاق صواريخ مؤخراً من إيران، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضها"

ولاحقاً، قال الجيش: "بعد تقييم الوضع، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات بإمكانية مغادرة الملاجئ".

يأتي ذلك فيما تحدثت صحيفة معاريف العبرية عن أنه "من المقرر أن يدخل الآن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، بما يشمل قادة وعلماء، فيما تردّ طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تستهدف مقرات إسرائيلية عسكرية واستخباراتية، مما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.