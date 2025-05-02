وأوضح ألطون، في بيان صادر الجمعة، أن هذه الزيارة ستشهد مشاركة الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح المجمّع الجديد الذي يضم مباني رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ورئاسة الوزراء، وحديقة الأمة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.

وأضاف أن الرئيس أردوغان سيشارك أيضاً في حفل توزيع جوائز مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يُقام في جمهورية شمال قبرص التركية، مشيراً إلى أن المهرجان يُعدّ من أبرز الفاعليات التكنولوجية في المنطقة، ويعكس اهتمام تركيا بدعم قدرات الشباب في مجال الابتكار.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس التركي سيعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، لبحث القضية القبرصية وتطوراتها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الدولية.