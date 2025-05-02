تركيا
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أردوغان يزور جمهورية شمال قبرص التركية السبت للمشاركة في افتتاح مؤسسات كبرى وتعزيز العلاقات
أعلن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيُجري زيارة رسمية لجمهورية شمال قبرص التركية، يوم السبت، الموافق 3 مايو/أيار.
أردوغان يزور جمهورية شمال قبرص التركية السبت للمشاركة في افتتاح مؤسسات كبرى وتعزيز العلاقات
أردوغان يزور جمهورية شمال قبرص التركية السبت للمشاركة في افتتاح مؤسسات كبرى وتعزيز العلاقات / AA
2 مايو 2025

وأوضح ألطون، في بيان صادر الجمعة، أن هذه الزيارة ستشهد مشاركة الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح المجمّع الجديد الذي يضم مباني رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ورئاسة الوزراء، وحديقة الأمة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.

وأضاف أن الرئيس أردوغان سيشارك أيضاً في حفل توزيع جوائز مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يُقام في جمهورية شمال قبرص التركية، مشيراً إلى أن المهرجان يُعدّ من أبرز الفاعليات التكنولوجية في المنطقة، ويعكس اهتمام تركيا بدعم قدرات الشباب في مجال الابتكار.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس التركي سيعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، لبحث القضية القبرصية وتطوراتها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

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