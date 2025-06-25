وصعّد جيش الاحتلال، الثلاثاء، عدوانه على مدن الضفة الغربية، عبر تنفيذ عمليات هدم وتجريف واعتقال، وتحويل منازل سكنية إلى ثكنات عسكرية، وسط اعتداءات متزامنة من المستوطنين طالت أراضي وممتلكات فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن جرافات عسكرية إسرائيلية هدمت مشتلاً زراعياً في بلدة كفل حارس، شمال غربي مدينة سلفيت (شمال)، وأتلفت المزروعات والمعدات الزراعية، ما ألحق خسائر مادية فادحة بالعائلة المالكة له.

وأضافت الوكالة أن "سلطات الاحتلال تواصل عمليات هدم ممنهجة في قرى سلفيت، تستهدف المنشآت السكنية والزراعية بذريعة البناء في المنطقة المسماة (ج)، في محاولة لتضييق الخناق على السكان ومنع التوسع العمراني والزراعي الفلسطيني".

وفي بلدة أم صفا شمال غربي رام الله (وسط)، جرّف الجيش أراضي زراعية واسعة سبق أن صدرت أوامر عسكرية بالاستيلاء عليها لصالح توسعة بؤرة استيطانية، كما هدم غرفة زراعية في قرية دورا القرع بالمدينة، فيما أغلق مستوطنون طريقاً فرعياً في بلدة ترمسعيا المجاورة، وقف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وفي مدينة بيت لحم (جنوب)، اقتلع الجيش عشرات أشجار الزيتون المعمّرة في قرية حوسان، وجرف أراضي بطول 600 متر، فيما أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ مزروعة باللوزيات وردم آبار مياه في بلدة الخضر، بهدف توسيع مستوطنة "دانيال" المجاورة، وفق وكالة “وفا”.

وفي قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس (شمال)، استولت قوات إسرائيلية على بناية سكنية وحوَّلتها إلى ثكنة عسكرية، بعد أن اقتحمتها فرق مشاة وآليات عسكرية ورفعت أعلاماً إسرائيلية على سطحها، فيما فرضت حصاراً ميدانياً مشدَّداً داخل القرية، وقيَّدت حركة السكان، حسب نفس المصدر.

وذكرت "وفا" أن هذه السياسة تتسارع مؤخراً، حيث تعمل القوات الإسرائيلية على تحويل منازل المدنيين إلى نقاط مراقبة ومراكز قيادة ومواقع قنص، أو مراكز للتحقيق الميداني، مع إجبار السكان على الإخلاء القسري، وتحويل الأحياء السكنية إلى مناطق عسكرية مغلقة.

الاقتحامات الإسرائيلية

وعلى صعيد الاقتحامات، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية فجر الأربعاء، من بينها مدينة الخليل جنوبي الضفة، حيث شنت فيها عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، ومدينة قلقيلية وبلدة طمون جنوبي محافظة طوباس.

وأفادت وكالة “وفا” بافتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال مدينة القدس (وسط)، بالتزامن مع إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات أخرى بلدة حزما شمال شرقي المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم (جنوب)، ومواطن ونجله في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل (جنوب).

وفي شمال الضفة، اقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في محافظة جنين، من بينها بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. كما داهمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منزلاً لعائلة السوقي في شارع الناصرة بالمدينة، وحوَّلته إلى ثكنة عسكرية.

وغرب المدينة، اعتقل جيش الاحتلال شقيقين بعد مداهمة منزلهما في بلدة رمانة وتفتيشه، وفقاً للوكالة، فيما اقتحمت قوة إسرائيلية قرية الفندقومية جنوب المدينة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، دون الإبلاغ عن اعتقالات، مع انتشار آليات عسكرية في شوارع القرية.

اعتداءات المستوطنين

أما على صعيد اعتداءات المستوطنين، فأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية فجر الأربعاء، إشعال مستوطنين النار في منزل بقرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "وفا" بأن مستوطنين سيَّجوا أراضي جديدة قرب خيام المواطنين في نبع غزال بمنطقة الفارسية في الأغوار الشمالية، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء تكرر مرات سابقة في المنطقة ذاتها.

في السياق ذاته، قالت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو"، في بيان، إن "مستوطنين اقتحموا قرية عرب المليحات شمال غربي مدينة أريحا، وأطلقوا قطعان أغنامهم عمداً داخل منطقة تخزين الأعلاف، ما تسبب في خسائر كبيرة".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 981 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.