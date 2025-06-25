سياسة
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"منظره بشع وصوته مزعج وليس ذكياً".. ترمب يهاجم مرشحاً مسلماً لـ"عمدة نيويورك" ويصف داعميه بالحمقى
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، المرشح الديمقراطي المسلم الذي فاز بالانتخابات التمهيدية على منصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، واصفاً إياه بأنه "شيوعي متطرف".
"منظره بشع وصوته مزعج وليس ذكياً".. ترمب يهاجم مرشحاً مسلماً لـ"عمدة نيويورك" ويصف داعميه بالحمقى
المرشح الديمقراطي المسلم الذي فاز بالانتخابات التمهيدية على منصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني / Reuters
منذ يوم واحد

وقال ترمب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الأربعاء: "تجاوز الديمقراطيون الحدود. فاز زهران ممداني، الشيوعي المهووس تماماً، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو في طريقه لمنصب عمدة المدينة".

وأضاف ترمب: "سبق لنا أن رأينا يساريين متطرفين، لكن الوضع أصبح سخيفاً بعض الشيء. مظهره بشع، صوته مزعج، ليس ذكياً". وتابع: "جميع الحمقى يدعمونه".

وفاز عضو مجلس ولاية نيويورك زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة نيويورك، حسب نتائج أولية، الأربعاء.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن 11 مرشحاً تنافسوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل الترشح لمنصب عمدة نيويورك.

وأشارت إلى أن ممداني مسلم من أصل هندي مولود في أوغندا، تجاوز جميع منافسيه وأبرزهم حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، وحصل على 43.5% من الأصوات.

وأطلق ممداني الذي يبرز باعتباره اشتراكياً ديمقراطياً، وعوداً خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانياً، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

وقد يستغرق الإعلان النهائي عن النتائج حتى الأسبوع الأول من يوليو/تموز بسبب انتظار فتح الأصوات المرسلة عبر البريد الإلكتروني في التصويت المبكر.

ولم يجر الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية بسبب ترشيحه شخصاً واحداً للانتخابات القادمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو كورتيس سليوا، مقدم برامج إذاعية ومؤسس منظمة "الملائكة الحارسة" لسلامة الشوارع.

مصدر:TRT Arabi
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