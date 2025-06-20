الهجمات على إيران
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إسطنبول تحتضن اجتماعاً عربياً طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي على إيران
انطلق في مدينة إسطنبول، الجمعة، اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته.
إسطنبول تحتضن اجتماعاً عربياً طارئاً لبحث العدوان الإسرائيلي على إيران
برئاسة تركيا.. وزراء الخارجية العرب يناقشون تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران / AA
20 يونيو 2025

ووصل الوزراء العرب إلى قاعة الاجتماع، حيث سُمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور للوزراء خلال دخولهم القاعة واتخاذ أماكنهم، قبل أن يُستكمل الاجتماع في جلسة مغلقة بعيداً عن الإعلام.

ومن المنتظر أن يُعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، لعرض أبرز نتائجه والتوصيات الصادرة عنه بشأن التصعيد في المنطقة.

ويُعقد الاجتماع العربي الطارئ على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله السبت، في إسطنبول، ويستمر يومين، برئاسة وزير الخارجية التركي.

ومنذ 13 يونيو/حزيران، تشن إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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