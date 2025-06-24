الهجمات على إيران
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يشكر ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران ويتوعد بالرد على أي انتهاكات
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف إطلاق النار مع إيران، بعد تحقيق هدفها المتمثل في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني.
نتنياهو يشكر ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران ويتوعد بالرد على أي انتهاكات
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
24 يونيو 2025

وأكد نتنياهو شكر إسرائيل للرئيس ترمب على دعمه في الدفاع ومشاركته في القضاء على التهديد النووي الإيراني، مشدداً على أن إسرائيل حققت هدفها في إزالة هذا التهديد، وأنها ستردّ بقوة على أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترمب بدأ سريانه اعتباراً من الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (04:00 غرينتش)، ونقلت وكالة فارس للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الاتفاق جاء بعد خسائر ألحقتها الصواريخ الإيرانية بإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد ساعات من تأكيده التوصل إلى اتفاق كامل على وقف شامل لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ خلال ست ساعات من الإعلان، ويستمر أولاً لمدة 12 ساعة قبل إعلان انتهاء الحرب رسمياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ضمن ما سُمّي بـ"عملية بشائر الفتح"، كما سبقه فجر الأحد غارات جوية أمريكية على منشآت استراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة وعلماء نوويين في إيران، فيما تردّ طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us