وأكد نتنياهو شكر إسرائيل للرئيس ترمب على دعمه في الدفاع ومشاركته في القضاء على التهديد النووي الإيراني، مشدداً على أن إسرائيل حققت هدفها في إزالة هذا التهديد، وأنها ستردّ بقوة على أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترمب بدأ سريانه اعتباراً من الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي (04:00 غرينتش)، ونقلت وكالة فارس للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الاتفاق جاء بعد خسائر ألحقتها الصواريخ الإيرانية بإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد ساعات من تأكيده التوصل إلى اتفاق كامل على وقف شامل لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ خلال ست ساعات من الإعلان، ويستمر أولاً لمدة 12 ساعة قبل إعلان انتهاء الحرب رسمياً.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ضمن ما سُمّي بـ"عملية بشائر الفتح"، كما سبقه فجر الأحد غارات جوية أمريكية على منشآت استراتيجية في إيران، استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة وعلماء نوويين في إيران، فيما تردّ طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أسفر عن قتلى وجرحى في الجانبين.