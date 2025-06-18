ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بيانا صادرا عن وحدة استخبارات قوى الحرس الثوري في لرستان أعلنت اعتقال 5 أشخاص يشتبه بتنفيذهم أنشطة "عبر وسائل التواصل" لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" في محافظة لُرستان.

وبحسب البيان اتهم الأفراد بأنهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ويعملون على إثارة القلق والخوف بين المواطنين، ومحاولة تقويض النظام أثناء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

واعتقلت قوات الأمن أمس الثلاثاء 18 شخصا بتهم مماثلة في ذات المحافظة.

في سياق متصل، ذكر نائب قائم قام مدينة بخارستان بمحافظة أصفهان، مراد مرادي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإخبارية ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن الاعتقالات جرت أثناء دخول المجموعة إلى المدينة.

وأشار مرادي إلى ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وطائرات مسيرة صغيرة مزودة بأنظمة استهداف، وأسلحة حربية متطورة، إلى جانب معدات اتصالات وأنظمة تحكم عن بعد خلال تفتيش السيارة التي كانت المجموعة تستقلها. وأضاف أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام تلك المعدات.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على أربعة أشخاص في محافظتين خلال الأيام الماضية بتهم العمل لصالح الموساد.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً منذ فجر الجمعة الماضي، حيث تشن إسرائيل بدعم أمريكي عمليات عسكرية تستهدف منشآت نووية وقواعد صواريخ وقادة وعلماء عسكريين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، فيما ردت إيران بقصف صاروخي وطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل نحو 24 شخصاً وإصابة المئات.

وتتصاعد مخاطر توسع الصراع مع تقارير غربية وعبرية تشير إلى احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في العدوان على إيران، في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون شروط، وألمح إلى إمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.