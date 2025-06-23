ونفذت آليات الاحتلال العسكرية عمليات تجريف واسعة في حارة العيادة داخل مخيم نور شمس بطولكرم، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال وإغلاق محكم للمداخل والمخارج في المخيم.

وتأتي عمليات الهدم ضمن مخطط تهجيري يعمل الاحتلال على تنفيذه خلال العدوان المستمر منذ 135 يوماً على مخيم نور شمس، و147 يوماً على مدينة طولكرم ومخيمها.

وشهدت الأيام الماضية عمليات هدم في مخيم طولكرم طالت أكثر من 50 مبنى، ما تسبب في فتح شوارع واسعة في قلب المخيم، إلى جانب الأضرار الكبيرة والدمار الواسع في حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة والحمام والمدارس.

وأعلن جيش الاحتلال في مايو/أيار الماضي نيته هدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت أكثر من 20 مواطناً معظمهم من رام الله والخليل وبينهم أسرى محررون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل، ودَهَمت عدداً من المنازل الفلسطينية، قبل أن تعتقل عدداً من الفلسطينيين، بينهم تقي الدين خضور، وأحمد إسحاق الخضور، ومحمد منير فرح، ويحيى حسن الخضور، وفايز فواز الخضور.

واعتقلت قوات الاحتلال من الخليل الأسير المحرر محمد مرشد سلهب من منطقة دوار التحرير، فيما اعتقلت 11 فلسطينياً من مدينة رام الله، بينهم أب ونجله وشقيقين وفتى خلال مداهمات امتدت إلى بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بهاء عوض وجميل علي عبد الكريم ونجله صهيب من قرية بدرس غرب رام الله، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر في صفقة التبادل الأخيرة سلامة محمد قطاوي وأشقاءه إياس وعدي ورئاس ونجله محمد من بلدة بيرزيت.

وامتدت اعتقالات الاحتلال إلى قرية أبو قش شمال رام الله، وطالت اعتقال أحمد جمال أحمد المصري، والطفل عيد نعيم قاد (16 عاما)، إلى جانب اعتقال عبد الكريم محمد حامد عموش من بلدة بيتونيا.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قلقيلية، وهم حمزة شريم ومحمود رضوان وساجد جبريل، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما احتجزت عدداً من الشبان في قرية فرعتا شرق المدينة، وحققت معهم ميدانيا قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن جيش الاحتلال اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 فلسطينيات، ما يرفع عدد الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية إلى 47.

وأفاد نادي الأسير في بيان، بأن الاحتلال اعتقل خلال اليومين الماضيين 7 نساء، بينهن طالبة جامعية، ما يرفع عدد الأسيرات إلى 47، موضحاً أن غالبيتهن اعتُقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية عن ممارستهن "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أن "الاعتقال على خلفية التحريض يعد أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين"، مؤكداً أنه "وجه آخر لجريمة الاعتقال الإداري، إذ بات يشكّل هذا النمط من الملاحقة أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير".

ويحتجز الاحتلال أغلبية الأسيرات في سجن الدامون، وبينهن أسيرتان من غزة وطفلتان و10 معتقلات إدارياً، وفق البيان الذي تطرق إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة في غزة، بلغ أكثر من 560 حالة، وبينهم النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس والداخل الفلسطيني.

​​​​​​​ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 980 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.