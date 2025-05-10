وقال مصدر طبي بمستشفى الأبيض إن طائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع قصفت السجن بصاروخ متسببة في "مقتل 19 من نزلاء سجن المدينة وإصابة 45 آخرين".

وجرى نقل القتلى إلى مستشفى الأبيض، حسب المصدر، بينما يتلقى المصابون العلاج في مستشفيات الأبيض والضمان.

وتقع مدينة الأبيض تحت سيطرة الجيش السوداني الذي تمكن في فبراير/شباط الماضي من إنهاء حصار فرضته قوات الدعم السريع عليها لمدة عامين.

ويسيطر الجيش على معظم مدن ولاية شمال كردفان غرب الخرطوم بينما يسيطر الدعم السريع على أجزاء منها.

وتشكل مدينة الأبيّض مركزاً لوجستياً استراتيجياً، إذ تقع عند مفترق طرق يربط العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد الذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطقه.

وقُتل 14 سودانياً من العائلة نفسها في قصف لقوات الدعم السريع استهدف، مساء أمس الجمعة، مخيم أبو شوك للنازحين في إقليم دارفور غرب البلاد، حسب مصادر إغاثية.

وقالت غرفة طوارئ مخيم أبو شوك، السبت، إن المخيم شهد "قصفاً مدفعياً عنيفاً من قبل قوات الدعم السريع" ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

ويقع مخيم أبو شوك في مدينة الفاشر بشمال دارفور، التي تشهد هجمات مكثفة للدعم السريع في الآونة الأخيرة أدت إلى مقتل العشرات ونزوح مئات آلافٍ من مخيمات اللاجئين بالمدينة.

وأدت هجمات الدعم السريع على مخيم زمزم للاجئين بالفاشر إلى فرار سكانه إلى المدن المجاورة حتى أصبح "شبه خال" حسب الأمم المتحدة بعد أن كان يقطنه نحو مليون شخص.

ووثقت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان الماضي سقوط أكثر من 750 قذيفة "هاون وراجمات ودبابات ومدافع ثقيلة" في ما وصفته بأنه "مجزرة دموية بحق مدينة الفاشر وسكانها العزل".

ولمدينة الفاشر أهمية استراتيجية في الحرب بين الجيش والدعم السريع، إذ تُعد المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع.

في المقابل، قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع تابعة للدعم السريع في مدن نيالا والجنينة في إقليم دارفور إذ دمّرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "طائرات سلاح الجو السوداني شنت هجمات على مواقع لمليشيا الدعم السريع في مدينتي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينة عاصمة غرب دارفور ودمرت مخازن أسلحة ومعدات عسكرية كانت المليشيا تنوي استخدامها في أعمالها العدائية".

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.