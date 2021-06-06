أكد الرئيس التونسي قيس سعيد السبت أن الدول التي طبَّعت مع إسرائيل مؤخراً لها اختياراتها ولا نتدخل فيها.

وقال سعيد خلال مقابلة أجراها مع موقع يورونيوز حول نظرة تونس إلى الدول العربية التي طبَّعت مؤخراً مع إسرائيل: "نحن نتعامل مع دول أما الأنظمة فتختار ما تريد، لم نتدخل فيها على الإطلاق".

وأضاف الرئيس التونسي: "هم أحرار ولكن أيضاً نحن أحرار وعشنا أحراراً ونريد أن نموت أحراراً. هم أحرار، اختاروا الذي اختاروه".

وكان سعيد وصف أثناء مناظرة انتخابية قبل تقلُّده الرئاسة، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ"الخيانة"، وأكد أن المشكلة القائمة حالياً ليست مع اليهود، ولكن مع "الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني".

وفي سياق آخر قال سعيد: "إن تونس دولة آمنة، لا بد أن نحصن المجتمع بثقافة تكون سداً منيعاً أمام الإرهاب بتربية على جملة من القيم، في ذلك الوقت يمكن أن نحدّ من الإرهاب الذي يتسلل إلى العقول لأنها فارغة".

ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 منها علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.