وعُقد اللقاء المعلَّق بين الرئيسين في القصر الملكي في لاهاي، بعد مأدبة أقامها ملك هولندا فيليم ألكساندر، وعقيلته، على شرف القادة المشاركين في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الرئيسان أردوغان وترمب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، خصوصاً في مجال الطاقة والاستثمار.

كما أشار الرئيس التركي للرئيس الأمريكي إلى أن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهّل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين.

وأكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي أهمية الحوار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن وإيجاد حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب الرئيس أردوغان لترمب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهود الرئيس الأمريكي، معرباً عن أمله أن يكون دائماً.

وحسب البيان، أكد الزعيمان أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الرادعة للحلف بوصفما الحليفين البارزين في حلف شمال الأطلسي.