تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يلتقي ترمب في لاهاي على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترمب في مدينة لاهاي الهولندية، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أردوغان يلتقي ترمب في لاهاي على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف الناتو / AA
24 يونيو 2025

وعُقد اللقاء المعلَّق بين الرئيسين في القصر الملكي في لاهاي، بعد مأدبة أقامها ملك هولندا فيليم ألكساندر، وعقيلته، على شرف القادة المشاركين في قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الرئيسان أردوغان وترمب العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة في مجالات مختلفة، خصوصاً في مجال الطاقة والاستثمار.

كما أشار الرئيس التركي للرئيس الأمريكي إلى أن تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهّل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين.

وأكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي أهمية الحوار لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن وإيجاد حل سلمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب الرئيس أردوغان لترمب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي تحقق بجهود الرئيس الأمريكي، معرباً عن أمله أن يكون دائماً.

وحسب البيان، أكد الزعيمان أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز القوة الرادعة للحلف بوصفما الحليفين البارزين في حلف شمال الأطلسي.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us