سياسة
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عقار جديد يثبت فاعلية في علاج مضاعفات كورونا.. ما هو؟
أظهرت تجارب سريرية نُشِرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" الطبية المتخصصة أن عقاراً يُستخدم لعلاج التهابات المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لكورونا (كوفيد-19).
عقار جديد يثبت فاعلية في علاج مضاعفات كورونا.. ما هو؟
"توفاسيتينيب" لعلاج التهاب المفاصل يثبت فاعليته في علاج الأعراض الحادة لكورونا / AFP
17 يونيو 2021

أظهرت تجربة سريرية نُشِرت نتائجها الأربعاء، في مجلة طبية متخصّصة، أن دواء "توفاسيتينيب" لعلاج التهاب المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لكورونا (كوفيد-19).

والتجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" أُجريت على 289 شخصاً كانوا يتلقون علاجاً في مستشفيات في 15 موقعاً مختلفاً بالبرازيل، بعد إصابتهم بأعراض حادّة لكورونا.

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار "توفاسيتينيب" (حبّتان من عيار 10 ملغ يومياً) إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية، والنصف الآخر أُعطوا دواء وهمياً مع الرعاية الصحية نفسها.

وبعد 28 يوماً تبيّن أنّ 18% من أفراد المجموعة التي تلقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفّسي (يتطلّب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفّس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع، بلغت نسبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة بـ2.8% في مجموعة المرضى الذين تناولوا توفاسيتينيب.

ويسوّق دواء "توفاسيتينيب" تحت علامات تجارية مختلفة، من بينها "زيلجانز" المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية.

وقال الطبيب في مستشفى "ألبرت أينشتاين" الإسرائيلي أوتافيو بيرفانغر الذي أجرى التجربة السريرية بالشراكة مع فايزر: "لقد شجّعتنا النتائج الأولّية للتجربة العشوائية التي أجريناها على عقار توفاسيتينيب على مرضى أُدخلوا إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي ناجم عن كوفيد-19"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعقار "توفاسيتينيب" مسموح باستخدامه في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون التقرّحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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