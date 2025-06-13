الهجمات على إيران
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خامنئي يتوعد إسرائيل برد "ساحق" بعد هجومها الواسع على إيران
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن تنجو بسلام من الجريمة التي ارتكبتها بسبب العدوان على بلاده.
خامنئي يتوعد إسرائيل برد "ساحق" بعد هجومها الواسع على إيران
خامنئي: إسرائيل بدأت الحرب وستدفع الثمن غالياً / AA
13 يونيو 2025

وأضاف خامنئي، في خطاب للشعب بثه التلفزيون الرسمي، "ستتحرك القوات المسلحة بحزم وستدمر النظام الصهيوني البغيض".

وأردف "لن ينجو النظام الصهيوني من هذه الجريمة، وليكن الشعب الإيراني على يقين من أن هذه القضية لن يتم التعامل معها باستخفاف".

وقال خامنئي إن إسرائيل هي من بدأت الحرب، مضيفا أن طهران لن تسمح لها بشن هجمات "كر وفر" دون عواقب وخيمة.

وذكر خامنئي في البيان "لن يظل النظام الصهيوني سالما من عواقب جريمته. الأمة الإيرانية يجب أن تتأكد من أن ردنا لن يكون فيه أي تقصير".

وأضاف أن الجيش الإيراني مستعد للرد العسكري، مضيفاً: "لا تظنوا أنهم ضربوا وانتهى الأمر... كلا. لقد بدأوا العمل وبدأوا الحرب ... لن نسمح لهم بالإفلات بسلام من هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبوها".

وشدّد على أن إسرائيل ارتكبت "خطأ فادحا" بهجومها الواسع على إيران، متعهدا بأن ذلك سيؤدي الى "تدميرها".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي - عبر رسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف ترمب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.


مصدر:TRT Arabi
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