سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2021
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خلاصات من TRT عربي: 17 يوليو/تموز 2021
أردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو / AA
17 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن أنّه سيزف بشرى سارة لقبرص التركية 20 يوليو/تموز الجاري، وألمانيا وبلجيكا تحصيان عشرات الموتى جرّاء الفيضانات.

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أردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه سيزف بشرى سارة من برلمان جمهورية شمال قبرص التركية خلال زيارته المرتقبة 20 يوليو/تموز الجاري. [TRT عربي]

وأضاف أنه خلال الزيارة سيبعث برسائل من أجل إرساء السلام في الجزيرة وفي العالم أجمع. [TRT عربي]

الأسوأ منذ عقود.. ألمانيا وبلجيكا تحصيان عشرات الموتى جرّاء الفيضانات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا، الجمعة، إلى 103 قتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة غربي البلاد. [TRT عربي]

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاءً من ولايتي راينلا ند-بالاتينات، وشمال الراين-وستفاليا، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظاً بالسكان، ممَّا أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل. [TRT عربي]

وفي بلجيكا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجمعة إلى 14 قتيلاً، جراء هطول الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من البلاد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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