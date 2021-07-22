أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن حزب العدالة والتنمية ما دام في السلطة فلن يضحي باللاجئين السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من الحرب، وطالبان تسيطر على نصف مراكز المقاطعات الأفغانية.

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أردوغان: لن نلقي باللاجئين السوريين في أحضان القتلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ما دام حزب العدالة والتنمية في السلطة فلن يضحي باللاجئين السوريين الذين لجؤوا إلى بلاده هرباً من الحرب. [TRT عربي]

تصريحات أردوغان جات رداً على أسئلة الصحفيين في أثناء رحلة عودته من زيارة إلى جمهورية قبرص التركية، استمرت يومين افتتح خلالها عدة مشاريع تنموية. [TRT عربي]

وقال أردوغان في تصريحاته: "ما دمنا في السلطة بهذا البلد فلن نلقي بعباد الله (اللاجئين السوريين) الذين لجؤوا إلينا في أحضان القتلة". [TRT عربي]

جنرال أمريكي: طالبان تسيطر على نصف مراكز المقاطعات الأفغانية

قال جنرال أمريكي كبير الأربعاء إن حركة طالبان باتت تسيطر تقريباً على نصف مراكز المقاطعات البالغ عددها نحو 420 في أفغانستان، في أحدث مؤشر على مدى تدهور الوضع الأمني هناك. [TRT عربي]

وأضاف الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة أن أكثر من مئتي منطقة من أصل 419 أصبحت خاضعة حالياً لسيطرة الحركة. [TRT عربي]

وأواخر الشهر الماضي قال ميلي إن طالبان تسيطر على 81 مركزاً في أفغانستان. [TRT عربي]