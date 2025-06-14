الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
البيت الأبيض ينفي تقريراً عبرياً بشأن عرض أمريكي لقصف منشأة فوردو النووية الإيرانية
أفاد موقع والا العبري نقلاً عن مصادر إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما قبل أسابيع، أن تتولى أمريكا قصف منشأة "فوردو" النووية الإيرانية بمحافظة قُم وسط البلاد.
البيت الأبيض ينفي تقريراً عبرياً بشأن عرض أمريكي لقصف منشأة فوردو النووية الإيرانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AA
14 يونيو 2025

وبحسب التقرير، تمثّل المنشأة المحصَّنة تحت أحد الجبال عنصراً حيوياً في البنية التحتية النووية الإيرانية، وإن نجَت من الهجمات الإسرائيلية فستظلّ قادرة على دعم برنامج طهران النووي. وأشار "والا" إلى أنّ استهداف المنشأة يتطلب ذخائر خاصة أو دعماً عسكرياً أمريكياً كبيراً. ونفى البيت الأبيض صحة هذه الادعاءات.

يأتي ذلك في خضمّ تصعيد عسكري متواصل، إذ أطلقت إيران مساء السبت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما واصلت تل أبيب غاراتها المكثفة على أهداف داخل إيران شملت منشآت نووية ونفطية وغازية.

كانت إسرائيل بدأت فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، بدعم ضمني من الولايات المتحدة باستخدام عشرات المقاتلات التي استهدفت منشآت استراتيجية، واغتيل فيها قادة عسكريون وعلماء نوويون.

وردّت إيران في اليوم نفسه بستّ موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، تسببت وفق الإعلام العبري في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 214 آخرين، إضافة إلى دمار مادي كبير، وسط حديث عن "حدث خطير جداً" في تل أبيب خاضع للرقابة العسكرية.

ويُعَدّ هذا التصعيد أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، ويُؤذِن بتحوُّل كبير من حرب الظلّ إلى صراع علني قد يُعيد تشكيل المشهد الأمني في المنطقة، بحسب مراقبين.

اكتشف
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
للمرة الثانية خلال ساعات.. مُسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في النبطية جنوبي لبنان
مقعده أنقذه من موت محتم.. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
ترمب يعلق على توجيه ضربة إلى إيران.. وطهران تتوعد برد "سريع وغير متوقع"
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
سجل السلامة لطائرة "بوينغ 787" يعود إلى دائرة الجدل بعد حادثة تحطم في الهند
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
أنقرة: الاعتداء على "مادلين" انتهاك للقانون الدولي وعزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يتراجع
تركيا تدعو لتعميق التعاون بين الدول الناطقة بالتركية لمواجهة التحديات العالمية
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
قتلى وجرحى في هجوم روسي على مدن أوكرانية.. وزيلينسكي: روسيا تسعى إلى إضعاف كل أوروبا
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us