سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 يوليو/تموز 2021
الرئيس التونسي يعلن توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه / AFP
26 يوليو 2021

أهم الأحداث:

رئيس تونس يحلّ البرلمان ويُقيل الحكومة، والرئاسة التركية تتوعد باجتثاث جذور الإرهاب.

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رئيس تونس يحلّ البرلمان ويُقيل الحكومة.. والنهضة تعتبره "انقلاباً"

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد تجميد كل سلطات مجلس النواب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه. [TRT عربي]

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ عقده سعيد للقيادات الأمنية والعسكرية رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان التونسي وتجميد سلطات مجلس النواب كافة. [TRT عربي]

في غضون ذلك اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعد تجميده عمل البرلمان وإقالته الحكومة. [TRT عربي]

تعليقاً على هجوم "درع الفرات".. الرئاسة التركية تتوعد باجتثاث جذور الإرهاب

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون مساء السبت إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا". [TRT عربي]

من جانبه تعهد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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