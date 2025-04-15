وحسب بيان للوزارة، بحث نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو مع رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون الخليجي رجا المرزوقي، التقدم المحرَز في عملية التفاوض والمراحل المقبلة.

وأشار البيان إلى أن المفاوضات ستتواصل في مجالات مختلفة مثل التجارة في السلع وقواعد المنشأ والاستثمارات والتجارة الرقمية وتجارة الخدمات. وأوضح أن الهدف النهائي للمفاوضات يتمثل في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين وتقليل الحواجز التجارية بشكل كبير.

وذكر أن حجم التجارة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان) بلغ 27.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاء في البيان: "إذا أخذنا بعين الاعتبار إجمالي حجم التجارة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة ودول العالم من جهة أخرى والبالغ نحو 2.4 تريليون دولار، فمن المتصور، مع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، أن تتشكل إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على نطاق عالمي".

ولفت البيان إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تشكل أرضية لمزيد من تعميق التعاون في مجال المقاولات، وتعزيز الاستثمارات في الخدمات المتبادلة في مختلف القطاعات مثل السياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية والمعلوماتية.

وفي 31 يوليو/تموز 2024، أعلنت وزارة التجارة التركية عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أنقرة.