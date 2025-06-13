الهجمات على إيران
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إيران تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل.. وتل أبيب ترفع حالة الطوارئ
دخل التصعيد بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة مساء الجمعة، بعد إعلان تل أبيب رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه أهداف داخل إسرائيل، بالتزامن مع إعلان طهران بدء ردها العسكري على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مدناً ومنشآت حيوية.
إيران تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل.. وتل أبيب ترفع حالة الطوارئ
إيران تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل.. و"تل أبيب" ترفع حالة الطوارئ / AP
13 يونيو 2025

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس: "رصدت أجهزة سلاح الجو إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديدات"، مضيفاً أنه أمر جميع السكان بالتوجه فوراً إلى الملاجئ والغرف المحصنة، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وسُمع دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس وتل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل، فيما أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ باليستي سقط منها نحو 7 صواريخ في مناطق متفرقة من إسرائيل نتيجة إخفاق في اعتراضها.

كذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باندلاع نيران قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، فيما أفاد موقع "واللا" العبري بوجود إصابات في منطقة غوش دان، وسط إسرائيل، جراء الرد الصاروخي الإيراني.

في سياق متصل، تحدّث بيان لاحق للجيش الإسرائيلي عن دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية أُطلقت بعد الهجوم الأول، قُدّرت بالعشرات.

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني بدء رد جيش البلاد على العدوان الإسرائيلي، فيما قال موقع إخباري رسمي في طهران إن "مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت باتجاه إسرائيل".

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران بمشاركة أكثر من 200 مقاتلة، في عملية حملت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وفي أول تعليق إيراني رسمي، توعَّد المرشد الأعلى علي خامنئي بالرد، قائلاً في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، إن "الهجوم لن يمر من دون رد ساحق يجعل العدو يندم على فعلته". وأضاف أن إيران "لن تتنازل عن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها".

مصدر:TRT Arabi
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