وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس: "رصدت أجهزة سلاح الجو إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديدات"، مضيفاً أنه أمر جميع السكان بالتوجه فوراً إلى الملاجئ والغرف المحصنة، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وسُمع دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس وتل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل، فيما أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ باليستي سقط منها نحو 7 صواريخ في مناطق متفرقة من إسرائيل نتيجة إخفاق في اعتراضها.

كذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي باندلاع نيران قرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، فيما أفاد موقع "واللا" العبري بوجود إصابات في منطقة غوش دان، وسط إسرائيل، جراء الرد الصاروخي الإيراني.

في سياق متصل، تحدّث بيان لاحق للجيش الإسرائيلي عن دفعة ثانية من الصواريخ الإيرانية أُطلقت بعد الهجوم الأول، قُدّرت بالعشرات.

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني بدء رد جيش البلاد على العدوان الإسرائيلي، فيما قال موقع إخباري رسمي في طهران إن "مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت باتجاه إسرائيل".

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران بمشاركة أكثر من 200 مقاتلة، في عملية حملت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة، واغتالت عدداً من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

وفي أول تعليق إيراني رسمي، توعَّد المرشد الأعلى علي خامنئي بالرد، قائلاً في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني، إن "الهجوم لن يمر من دون رد ساحق يجعل العدو يندم على فعلته". وأضاف أن إيران "لن تتنازل عن حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها".