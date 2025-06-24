الهجمات على إيران
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"سيستمر إلى الأبد".. ترمب يعلن بدء وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، معرباً عن اعتقاده بأن يستمر "إلى الأبد".
"سيستمر إلى الأبد".. ترمب يعلن بدء وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
24 يونيو 2025

وكتب ترمب عبر منصته تروث سوشال: "دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الرجاء عدم انتهاكه".

وذكر أن إسرائيل وإيران تواصلتا معه من أجل السلام، قائلاً: "اتصلت بي إسرائيل وإيران، بشكل شبه متزامن، وقالتا: سلام. كنت أعلم أن الوقت قد حان. العالم والشرق الأوسط هما الفائزان الحقيقيان، وسيشهد كلا البلدين حباً وسلاماً وازدهاراً هائلين في مستقبلهما".

لكن وكالة فارس شبه الرسمية في إيران نقلت عن مسؤول إيراني، رفَض الكشف عن هويته، نفيه أن يكون الجانب الإيراني قد تلقى أي عرض رسمي أو غير رسمي لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترمب في مقابلة هاتفية على قناة NBC News الأمريكية إنّ النزاع الإسرائيلي-الإيراني أسفر عن سقوط كثير من الضحايا.

وحذّر من أنّ تفاقم الوضع قد يؤدي إلى "تدمير كامل لمنطقة الشرق الأوسط"، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين البلدين.

وتابع: "إنه يوم عظيم للولايات المتحدة ويوم عظيم للشرق الأوسط. أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من إنهاء الأمر (الحرب)".

ورداً على سؤال حول مدة وقف إطلاق النار، قال ترمب: "أعتقد أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران غير محدود. سيستمر إلى الأبد".

وأفاد بأن الصراع بين البلدين "انتهى تماماً"، معبّراً عن اعتقاده بأن "إسرائيل وإيران لن تتبادلا إطلاق النار مرة أخرى أبداً".

فتح المجال الجوي الإسرائيلي

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات القادمة بعد إغلاقه بسبب وابل الصواريخ الإيرانية.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية أنه جرى فتح المجال الجوي الإسرائيلي أمام حركة الملاحة الجوية، وذلك بعد نحو 3 ساعات من إغلاقه بالتزامن مع الهجمات الإيرانية.

وفجر اليوم الثلاثاء، قالت القناة 12 العبرية إنّ "إيران أطلقت 11 صاروخاً على إسرائيل خلال الساعتين الماضيتين في خمس دفعات".

وتحدثت عن "مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 22 آخرين، بينهم 2 بحالة متوسطة و20 بحالة طفيفة، في سقوط صاروخ إيراني على مبنى في بئر السبع"، وأفادت بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي "حتى إشعار آخر".

ومنتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن ترمب عن "التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف تام وشامل لإطلاق النار"، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريباً من لحظة إعلانه، مضيفاً أن وقف إطلاق النار يدوم أولاً لمدة 12 ساعة، ثم "ستعتبر الحرب منتهية رسمياً".

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من هجوم إيراني صاروخي على قاعدة العديد الأمريكية في قطر تحت اسم عملية "بشائر الفتح".

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الاستراتيجية في إيران، وذلك استكمالاً للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلّف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

مصدر:TRT Arabi
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