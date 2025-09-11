يأتي الاجتماع بعد يوم من توسيع إسرائيل نطاق هجماتها على حماس بشن غارة جوية استهدفت اغتيال قادتها السياسيين في قطر، أحد حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، وهو هجوم استنكره ستارمر.

وفي وقت سابق الأربعاء تصافح ستارمر وهرتسوغ لفترة وجيزة بلا ابتسامات على درج داونينغ ستريت، قبل أن يدخلا مبنى رئاسة الحكومة.

وأورد المتحدث باسم داونينغ ستريت أن ستارمر أثار مع هرتسوغ موضوع الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، وندد بالحادثة ووصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وأضاف المتحدث: "قال (ستارمر) إن الضربات انتهاك صارخ لسيادة شريك رئيسي ولا تقدم شيئاً لضمان السلام الذي نرغب جميعاً في تحقيقه بشدة".

وشدد المتحدث على أن ستارمر أبلغ هرتسوغ بأنه ينبغي لإسرائيل "منع تفاقم المجاعة (في غزة) من خلال السماح بدخول المساعدات ووقف عملياتها الهجومية" في القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن ستارمر أبلغ هرتسوغ أيضاً أن بريطانيا وإسرائيل حليفتان منذ زمن، وأنه "سيواصل عمله لضمان سلام دائم ومستقبل أفضل للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حدّ سواء".

من جهته قال الرئيس الإسرائيلي إن جدلاً ثار بينه وبين ستارمر في مقر رئاسة الحكومة البريطانية بلندن الأربعاء خلال اجتماع وصفه بأنه "صعب" تناول خلافات عميقة بخصوص سلوك بلديهما في الآونة الأخيرة.