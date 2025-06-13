وذكر بيان صادر عن الحلف أن الناتو والأردن وقَّعا، أمس الخميس، على الاتفاقية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح أن الاتفاقية وقَّعها عن الجانب الأردني السفير المعتمد لدى حلف الناتو يوسف البطاينة، وعن الحلف المُمثل الخاص للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

يشار إلى أن قرار افتتاح أول مكتب دبلوماسي للناتو في الشرق الأوسط، أُعلن خلال قمة الحلف في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو/تموز 2024.

ويعكس القرار هدف زعماء الحلفاء المتمثل في تعزيز نهج حلف شمال الأطلسي تجاه جواره الجنوبي وزيادة حضور التحالف وظهوره في المنطقة.

ومن المقرر افتتاح المكتب بعد وقت قصير من توقيع الاتفاقية.