سياسة
1 دقيقة قراءة
الناتو يوقِّع اتفاقية مع الأردن لافتتاح أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط
أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجمعة، توقيع اتفاقية مع الأردن لإنشاء أول مكتب اتصال دبلوماسي للحلف في الشرق الأوسط.
الناتو يوقِّع اتفاقية مع الأردن لافتتاح أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط
الناتو يفتتح أول مكتب اتصال بالشرق الأوسط في عمّان / AA
13 يونيو 2025

وذكر بيان صادر عن الحلف أن الناتو والأردن وقَّعا، أمس الخميس، على الاتفاقية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح أن الاتفاقية وقَّعها عن الجانب الأردني السفير المعتمد لدى حلف الناتو يوسف البطاينة، وعن الحلف المُمثل الخاص للجوار الجنوبي خافيير كولومينا.

يشار إلى أن قرار افتتاح أول مكتب دبلوماسي للناتو في الشرق الأوسط، أُعلن خلال قمة الحلف في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو/تموز 2024.

ويعكس القرار هدف زعماء الحلفاء المتمثل في تعزيز نهج حلف شمال الأطلسي تجاه جواره الجنوبي وزيادة حضور التحالف وظهوره في المنطقة.

ومن المقرر افتتاح المكتب بعد وقت قصير من توقيع الاتفاقية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
للمرة الثانية خلال ساعات.. مُسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في النبطية جنوبي لبنان
مقعده أنقذه من موت محتم.. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
ترمب يعلق على توجيه ضربة إلى إيران.. وطهران تتوعد برد "سريع وغير متوقع"
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
سجل السلامة لطائرة "بوينغ 787" يعود إلى دائرة الجدل بعد حادثة تحطم في الهند
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
أنقرة: الاعتداء على "مادلين" انتهاك للقانون الدولي وعزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يتراجع
تركيا تدعو لتعميق التعاون بين الدول الناطقة بالتركية لمواجهة التحديات العالمية
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
قتلى وجرحى في هجوم روسي على مدن أوكرانية.. وزيلينسكي: روسيا تسعى إلى إضعاف كل أوروبا
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us