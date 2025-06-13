الهجمات على إيران
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منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على إيران
طالبت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة مقراً لها، المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، بالتحرك السريع لوقف الهجمات الإسرائيلية على إيران، العضو في المنظمة الإسلامية التي تضم 57 دولة.
منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على إيران
منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على إيران / AA Archive
13 يونيو 2025

وفي بيان صادر عنها، أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "اعتداءات سافرة على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها"، معتبرة أنها "تشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت المنظمة أن هذا التصعيد يمثل "تهديداً خطيراً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لوقف الهجمات الإسرائيلية.

جاء بيان منظمة التعاون الإسلامي بعد ساعات من شن إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، هجوماً جوياً واسع النطاق على أهداف داخل إيران، حمل اسم "الأسد الصاعد"، بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة، واستُخدمت خلاله 300 قنبلة دقيقة استهدفت أكثر من 300 موقع، من بينها منشآت نووية ومراكز عسكرية.

وشملت الضربات الإسرائيلية منشأة "نطنز" النووية، ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية وإيرانية، عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، أبرزهم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري، وقائد مقر "خاتم الأنبياء" اللواء غلام علي رشيد، إلى جانب عدد من العلماء النوويين ومسؤولين عسكريين آخرين.

مصدر:TRT Arabi
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