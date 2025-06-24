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سوريا تعلن القبض على خلية "داعش" الإرهابي المتورطة في تفجير كنيسة بدمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على جميع أفراد "خلية تنظيم داعش" الإرهابي التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس بالعاصمة دمشق.
سوريا تعلن القبض على خلية "داعش" الإرهابي المتورطة في تفجير كنيسة بدمشق
العملية الأمنية التي نفذتها السلطات السورية في ريف دمشق لإلقاء القبض على المتورطين في الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس / وكالة الأنباء السورية (سانا)
24 يونيو 2025

والأحد، أطلق انتحاري النار داخل الكنيسة ثم فجّر نفسه بوساطة سترة ناسفة، ما أسفر عن 25 قتيلاً و63 مصاباً، وفق وزارتي الداخلية والصحة.

وقال متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه جرى تنفيذ "عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية، وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة".

وأوضح: "نفذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية، التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة، وهي مرتبطة بتنظيم داعش، وليس لها أي علاقة بجهة دعوية".

وأردف: "بالتحقيق مع أحد الإرهابيين الذين أُلقي القبض عليهم، اعترف بأماكن أوكار الخلية جميعها، إذ جرت مداهمتها وإلقاء القبض على جميع أفرادها ومصادرة الأسلحة والمتفجرات".

وبشأن تشكيل "الخلية"، قال متحدث الداخلية: "يتزعم الخلية شخص سوري الجنسية يدعى محمد عبد الإله الجميلي، ويكنى أبو عماد الجميلي"، وزاد أنه "من سكان منطقة الحجر الأسود بدمشق، وكان يعرف بوالي الصحراء عند "داعش" وقد تعرض اعترافاته المصورة لاحقاً حال الانتهاء من التحقيق معه".

"أما الانتحاريان، فالأول الذي نفذ تفجير الكنيسة الغادر، والثاني الذي أُلقي القبض عليه وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري في مقام السيدة زينب في ريف دمشق، فقد قدما إلى دمشق من مخيم الهول، عبر البادية السورية"، بحسب نور الدين البابا.

وأضاف أنهما "تسللا بعد تحرير العاصمة (من نظام بشار الأسد أواخر 2024)، بمساعدة المدعو أبي عماد الجميلي، مستغلين حالة الفراغ الأمني بداية التحرير، وهما غير سوريين".

وشدد على أن "داعش تعرض لضربة أمنية قاصمة في العاصمة دمشق ومحيطها"، وهو "عابر للحدود، وسوريا تتعاون مع دول الجوار لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم وانتهاكات.

مصدر:TRT ARABI
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