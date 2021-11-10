شهدت أرجاء تركيا كافة، الأربعاء، وقوف دقيقة صمت عند تمام الساعة 09:05 صباحاً، بمناسبة الذكرى 83 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

ودقت صفارات الإنذار في عموم البلاد عند الساعة التي توفي فيها أتاتورك، الموافقة التاسعة و5 دقائق صباحاً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938.

وتوقف معظم المواطنين لدى دق صفارات الإنذار، في حين عاش الكثيرون منهم لحظات مؤثرة بهذه المناسبة.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مراسم إحياء ذكرى وفاة أتاتورك، عند ضريحه في العاصمة أنقرة.

وحضر المراسم إلى جانب أردوغان، وفد كبير من المسؤولين الأتراك، أبرزهم نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وأعضاء الحكومة.

كما تضمن الوفد، رؤساء أحزاب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، و"الحركة القومية" دولت باهتشلي ، و"إيي" ميرال أكشينر، فضلاً عن قادة أركان الجيش، وعدد آخر من المسؤولين.

ووضع أردوغان إكليلاً من الزهور على شكل هلال ونجمة على ضريح أتاتورك، ومن ثم وقف وفد المسؤولين دقيقة صمت عند الساعة التاسعة و5 دقائق، وأنشدوا النشيد الوطني التركي.

وكتب أردوغان رسالة في سجل زوار الضريح، أكد فيها استمرار سعي حكومته من أجل زيادة نمو وتنمية الجمهورية التركية وجعلها نجمة ساطعة في المنطقة والعالم.

وشدد الرئيس التركي على تحقيق الحكومات المتعاقبة نجاحات كبيرة في شتى المجالات، وبخاصة التعليم والصحة والأمن والصناعة، ومضيها بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة لعام 2023.

وأضاف: "لن نسمح أبداً لأي محاولة تستهدف النيل من وحدة بلادنا ووجود دولتنا ووحدة أمتنا النبيلة وقيمها العريقة".

بدوره، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، أحد أبرز القادة في تاريخ العالم أجمع، وليس تركيا فحسب.

وفي رسالة نشرها أقار الأربعاء، استذكر وزير الدفاع أتاتورك ورفاقه بالرحمة، مؤكداً أهمية إسهاماتهم في تأسيس جمهورية تركيا الحديثة.

وأكد أنهم يبذلون ما بوسعهم لنقل الجمهورية التركية إلى المستقبل بأمان، لا سيما مع اقترابها من الذكرى المئوية لتأسيسها.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1938، وعند الساعة التاسعة و5 دقائق صباحاً، توفي مصطفى كمال أتاتورك، في قصر "دولمه بهتشة" بالشق الأوروبي من إسطنبول عن 57 عاماً.