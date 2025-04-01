سياسة
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إسرائيل تدّعي سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاهها فوق الأراضي السعودية
ادّعى إعلام عبري، اليوم الثلاثاء، أن صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل سقط فوق الأراضي السعودية. فيما لم يعرف ما إذا كانت القوات الأمريكية قد اعترضته.
إسرائيل تدّعي سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاهها فوق الأراضي السعودية
صورة أرشيفية لصاروخ أطلقته الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل / AP
1 أبريل 2025

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "صاروخاً أطلق من اليمن نحو إسرائيل، لكنه سقط بعيداً قبل أن يصل إلى حدودها". وأشارت إلى أنّ هذا الصاروخ "الخامس الذي يطلق من اليمن، من دون أن يصل إلى حدود إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي".

وأكدت هيئة البث العبرية أن الصاروخ "انفجر في سماء المملكة السعودية وسقط فوق أراضيها"، بينما قالت "قناة 14" العبرية إنّه "يجري التحقق فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد اعترضته أم لا".

بدورها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الصاروخ "أُسقط فوق الأراضي السعودية"، من دون أن تذكر ما سبب سقوطه.

وعاد التوتر بين جماعة الحوثي اليمنية من جهة وإسرائيل وحلفائها على رأسهم الولايات المتحدة، مؤخراً على خلفية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حماس واستئنافها حرب الإبادة ضد غزة، بينما أعلنت الجماعة اليمنية استئنافها العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومصالحها إثر ذلك.

وأوقفت "الحوثي" استهدافاتها لإسرائيل والسفن التابعة لها، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، وهدد لاحقاً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً". لكن الجماعة ردت بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، وعاودت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنٍ في البحر الأحمر متوجهة إليها.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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