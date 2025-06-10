الحرب على غزة
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عقب ترحيلها من تل أبيب.. الناشطة غريتا ثونبرغ: إسرائيل اختطفتنا من المياه الدولية
قالت الناشطة السويدية بمجال المناخ غريتا ثونبرغ، المشاركة بسفينة "مادلين" التي انطلقت لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن إسرائيل اختطفت من كانوا على متن السفينة في المياه الدولية.
عقب ترحيلها من تل أبيب.. الناشطة غريتا ثونبرغ: إسرائيل اختطفتنا من المياه الدولية
الناشطة السويدية بمجال المناخ غريتا ثونبرغ، المشاركة بسفينة "مادلين" لكسر الحصار عن غزة / Reuters
منذ 21 ساعات

جاء ذلك في حديثها للصحفيين، اليوم الثلاثاء، في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد ترحيلها من إسرائيل.

واعتقلت إسرائيل فجر الاثنين 12 ناشطاً من عدة بلدان بعد الاستيلاء على السفينة "مادلين" بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية.

وأشارت ثونبرغ إلى أن إسرائيل حملتهم إلى مناطق سيطرتها "رغماً عنهم"، وأن عملية الاختطاف حدثت في المياه الدولية، وأكدت أن الناشطين انطلقوا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأنها وأصدقاءها على متن سفينة مادلين "لم يخالفوا أي قانون".

ووصفت ثونبرغ الهجوم الإسرائيلي على السفينة بأنه "انتهاك متعمد آخر للحقوق يُضاف إلى قائمة انتهاكات لا تُحصى ترتكبها إسرائيل".

وأوضحت أن احتجاز القوات الإسرائيلية لهم "لا يُقارن بما يمر به الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ أكثر من 20 شهراً، وشددت على عزمها لمواصلة دعم فلسطين، ورغبتها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

والثلاثاء، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 4 من نشطاء سفينة "مادلين" التي سيطر عليها جيش الاحتلال فجر الاثنين، سيغادرون اليوم، فيما جرى نقل الثمانية الآخرين إلى مركز توقيف لرفضهم التوقيع على وثائق ترحيل.

وكان على متن السفينة طاقم يضم 12 ناشطاً وناشطة، نصفهم من حملة الجنسية الفرنسية هم: عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط السياسي باسكال موريراس، والناشط البيئي ريفا فيارد، والصحفي بقناة "الجزيرة مباشر" عمر فياض، والطبيب الناشط بابتيست أندريه، والصحفي يانيس محمدي.

كما ضم الطاقم ثونبرغ والناشطين، الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، والبرازيلي تياغو أفيلا، والتركي شعيب أوردو، والإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رين.

ومارست إسرائيل القرصنة تجاه السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، إذ حاصرتها بزوارق، وظهر الجنود في بث مباشر وهم يأمرون المتضامنين برفع أيديهم.

وتأتي عملية القرصنة بعد تحذيرات إسرائيلية باعتبار إبحار السفينة "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
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